Giamaica: inizia la ripresa post Melissa

La Giamaica continua la ripresa dopo il passaggio dell’uragano Melissa. Le autorità locali, insieme agli operatori del turismo e alle comunità, lavorano con determinazione per ripristinare la piena operatività delle attività e garantire la sicurezza degli abitanti e visitatori presenti sull’isola.
I tre aeroporti internazionali – Sangster International (Montego Bay), Norman Manley (Kingston) e Ian Fleming (Ocho Rios) – sono aperti e le principali arterie stradali, tra cui l’intero asse Negril – Montego Bay – Ocho Rios – Kingston, risultano completamente percorribili, consentendo la ripresa dei trasporti pubblici e privati. Anche il sistema di telecomunicazioni è stato in gran parte ristabilito, con la copertura mobile e internet in rapido miglioramento, grazie al lavoro congiunto degli aiuti nazionali e internazionali.
Sul fronte dell’ospitalità - di cui si possono avere puntuali aggiornamenti sul portale ufficiale Travel Alerts della Giamaica - 33 strutture risultano ad oggi pienamente operative tra Negril, Montego Bay, Kingston e Ocho Rios, e oltre 50 hotel hanno già riaperto le prenotazioni per i prossimi soggiorni: la conferma della ripresa ufficiale del comparto turistico è prevista entro il 15 dicembre.
In questa fase di rilancio, il turismo si conferma un motore importante di ripartenza e di ripresa economica del Paese, essenziale per sostenere la ricostruzione delle comunità locali e mantenere vivo e forte il cuore dell’ospitalità giamaicana.
