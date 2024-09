Altre nuove tasse di ingresso in arrivo per i turisti. Dopo l’annuncio della Nuova Zelanda, che ha di fatto triplicato la fee per gli ingressi nel Paese, è ora la volta della Grecia. L’annuncio è arrivato dallo stesso premier Kyriakos Mitsotakis, il quale ha specificato che il balzello da venti euro interesserà i crocieristi che sbarcheranno nelle isole di Mykonos e Santorini.

Secondo quanto riportato da Repubblica, mancherebbero ancora i dettagli e i tempi relativi alla nuova tassa, ma nelle intenzioni del primo ministro c’è quella di applicarla solamente nei mesi estivi, per limitare l’afflusso nelle due isole più gettonato dal turismo internazionale.

Secondo i dati relativi al 2023, circa un terzo del totale degli arrivi a Santorini (3,4 milioni in totale) sono derivati propri dagli sbarchi delle navi da crociere, generando così un ulteriore difficoltà per un’area da 15mila abitanti in totale.