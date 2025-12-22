TTG Italia
Grecia, l’Attica cresce come meta long weekend

Hydra

La vitalità turistica di Atene si riverbera sull’Attica. Con 29,3 milioni di passeggeri registrati a fine ottobre (di cui 20,9 internazionali, per una crescita complessiva pari a +6,4% sull’analogo periodo 2024), l’aeroporto della capitale si conferma il principale hub di collegamento del Mediterraneo orientale (dati sete.gr).

A beneficiarne sono oggi anche le 66 municipalità circostanti, definite dai visitatori internazionali “Greece in a snapshot”, grazie alle quali i long weekend fuori stagione tendono ora a prolungarsi sino a cinque notti (7,4 milioni di arrivi internazionali nel 2024).

“La regione dell’Attica è il tesoro nascosto della capitale greca - ha spiegato Athina Kolyva, responsabile della direzione turistica Regione Attica - perché custodisce ben 130 siti archeologici, circuiti enogastronomici, una riviera balneabile tutto l’anno e dotata del polo benessere del lago Vouliagmeni”.

Grazie alla crescente disponibilità di hotel 4-5 stelle (197 strutture) e a pluripremiate marine, le otto storiche isole dell’Attica (Egina, Agistri, Salamina, Poros, Hydra, Spetses, Kythera/Antikythera, Methana) sono diventate destinazioni predilette dagli amanti dell’outdoor.

