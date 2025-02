Kazakistan: aprono cinque nuovi centri per il visto italiano

Sulla scia dei protocolli di intesa fra Unione Europea e Kazakistan e della partnership tra Air Astana, la compagnia di bandiera del Kazakistan, e Neos Air che ha lanciato voli diretti tra Milano e Almaty, e che ha trasportato in soli 18 mesi 80.000 passeggeri, il turismo tra Italia e Kazakistan sta vivendo una crescita significativa.

L'Italia rimane una delle principali destinazioni europee per i turisti kazaki: secondo i dati di Enit e un sondaggio dell'associazione del Turismo del Kazakistan, la domanda di viaggi in uscita è aumentata di oltre il 60% negli ultimi anni. Oltre al turismo, l'Italia è anche uno dei principali partner commerciali europei del Kazakistan, classificandosi tra i primi tre per volume di scambi commerciali.

Alla luce di questi numeri, VFS Global ha aperto cinque nuovi centri per le richieste di visto in Kazakistan, situati ad Astana, Almaty, Atyrau, Shymkent e Ust-Kamenogorsk. A partire da quest’anno, i residenti che desiderano richiedere un visto per l'Italia possono presentare le loro domande tramite questi centri.

I cittadini kazaki che intendono visitare l'Italia per turismo, affari o studio devono seguire le procedure ufficiali di richiesta del visto, che includono la presentazione di documenti come un passaporto valido, la prova di alloggio, l'assicurazione sanitaria e la prova di risorse finanziarie sufficienti per coprire il soggiorno, garantendo la conformità alle normative italiane.