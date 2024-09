Se si volesse raccontare l’Alabama in breve, basterebbe parlare di cucina, musica e diritti civili. E in effetti, questo angolo nel sud degli Usa punta proprio sui propri tratti identitari per promuoversi sul mercato italiano.

Il 2025 sarà l’anno degli itinerari, per la precisione, si tratterà di 25 sentieri disponibili dal prossimo gennaio che si estenderanno in tutto lo Stato e che ne metteranno in mostra ogni caratteristica. Durante un evento organizzato a Milano, sono stati svelati in anteprima tre di essi: l’itinerario dei diritti civili, l’itinerario dei ristoranti storici dell’Alabama e l’itinerario dei personaggi famosi dell’Alabama. Ciascuno toccherà luoghi iconici come la Chiesa Battista sulla 16° strada a Birmingham, lo storico Wintzell’s Oyster House, ristorante attivo da ben 85 anni a Mobile, e ancora il Rosa Parks Museum di Montgomery.

Il 2025, inoltre, sarà anche un anno di anniversari in occasione dei quali saranno proprio i diritti civili a essere sotto i riflettori. Si partirà con il 60° anniversario della ‘Bloody Sunday’ il 7 marzo, il 25 marzo sarà il turno del 60° anniversario della Marcia da Selma a Montgomery e, infine, il 1 dicembre ricorreranno i 70 anni del boicottaggio di Rosa Parks.