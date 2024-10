“I dati degli arrivi sono buoni, per tale ragione l’obiettivo non sarà più incrementare questo valore, ma prolungare il numero di notti”. Máté Terjék, Head of Tourism Development Italy di Visit Hungary, guarda con soddisfazione alle cifre dei primi otto mesi dell’anno, che posizionano l’Italia in terza posizione per arrivi e pernottamenti a Budapest, con 289mila visitatori e un totale di circa 751mila presenze, con un soggiorno medio di 2,6 giorni. Cifre che nel confronto con lo stesso periodo del 2023 raccontano una crescita, con un +27% dei turisti italiani giunti nella capitale e un + 23% sui pernottamenti. A livello nazionale il mercato della Penisola si classifica, invece, al settimo posto.

Allungare la permanenza

“Già a dicembre 2025 vorremmo vedere i risultati della nostra strategia di allungamento del soggiorno - continua Terjék - , pertanto sul fronte b2b sarà fondamentale intensificare la creazione del prodotto ‘Budapest e dintorni’, con itinerari di almeno 4 giorni”.

Altro obiettivo dell’ente del turismo è rafforzare regioni come quella del Balaton e del Tokaj, con dei ‘sottoenti’ in loco coordinati dall’ufficio centrale, al fine di rendere queste mete fruibili tutto l’anno. “Cerchiamo collaborazioni con quei t.o. che sono disposti a rivisitare i tour che già hanno in catalogo - conclude Terjék -. Parallelamente puntiamo sia a costruire nuovi pacchetti con chi lavora per la prima volta con l’Ungheria, sia a spingere i programmi di quegli operatori che a oggi sono pienamente attivi sulla destinazione”.