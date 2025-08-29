La Francia verso una nuova ondata di scioperi a settembre

Un nuovo autunno caldo per la Francia. Il Paese potrebbe affrontare nuovamente un settembre di scioperi, secondo quanto affermato dalle associazioni sindacali.

Il rischio, per il turismo, è che si vada incontro a una stagione di disagi per i trasporti e i servizi pubblici.

Come riporta travelmole.com, sotto la lente ci sono le misure adottate dal Governo per risolvere la grave situazione delle casse statali. I provvedimenti potrebbero avere effetti sulle retribuzioni, sul costo della vita e sulle condizioni dei servizi pubblici.

Gli scioperi coordinati potrebbero partire già il 10 del prossimo mese e riguardare anche ferrovie e dipendenti pubblici. I controllori di volo stanno invece valutando un’agitazione per il 18 settembre che potrebbe avere pesanti ripercussioni sui collegamenti aerei.