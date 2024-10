La Gran Bretagna amplia l’offerta e introduce l’ETA

Un’offerta completa da fruire tutto l’anno. La Gran Bretagna ha presentato durante TTG Travel Experience 2024 le principali novità della destinazione.

In primo piano, ovviamente, l’introduzione dell’ETA (Electronic Travel Authorisation) a partire dal 2 aprile. Il documento sarà obbligatorio per tutti i viaggiatori e di qualunque età, compresi i passeggeri in transito negli aeroporti della Gran Bretagna e sarà possibile richiederlo già dal 5 marzo. “Si consiglia di avanzare la richiesta almeno 3 giorni prima della partenza o anche prima - ha detto Simona Blandi, travel trade manager di Visit Britain -. Il modo più semplice per farlo è tramite app, e sui siti di Visit Britain e del Governo ci sono tutte le informazioni”.

L’Italia per la Gran Bretagna rappresenta il 7° mercato a livello mondiale e l’8° in termini di spesa, sono 29 gli aeroporti italiani che collegano 28 città oltremanica e i visitatori pernottano in media 6 notti.

Siccome i luoghi più gettonati rimangono Londra, la Scozia e il Sud dell’Inghilterra, l’intenzione dell’ente è quella di promuovere anche le regioni del Nord Est come la Northumbria e, grazie a un accordo con la British Film Commission, anche le location di film e serie tv come Harry Potter, The Crown, Downton Abbey e la saga di 007.