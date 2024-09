Le novità delle Fiandre per il 2025, fra cicloturismo, arte e castelli

Le Fiandre sono al lavoro sul 2025. Fra le novità per il prossimo anno, la destinazione propone un viaggio attraverso l’arte con le opere dei Maestri Fiamminghi. In tutta la regione, dalle grandi città d'arte ai piccoli villaggi meno conosciuti, si possono ancora ammirare centinaia di opere – dipinti, sculture e pale d'altare – nei luoghi per cui furono originariamente pensate.

Il 2025 riconferma le Fiandre anche come destinazione ideale per chi ama il ciclismo. Per i cicloturisti che desiderano un’esperienza più rilassata, i nuovi itinerari Flanders' Finest offrono 16 percorsi ciclabili che spaziano dai 25 ai 65 km. Questi tracciati permettono di esplorare borghi affascinanti, castelli e riserve naturali in giornata, senza la necessità di cambiare hotel o preoccuparsi del trasporto bagagli.

Gli amanti della storia e dell'architettura troveranno infine nei castelli del Brabante Fiammingo una tappa imperdibile. Questa regione, situata nelle Fiandre che abbracciano Bruxelles, è famosa per i suoi maestosi manieri e giardini. Tra i più affascinanti si annoverano il Castello di Gaasbeek, un autentico gioiello medievale, e il Castello di Beersel, uno dei pochi castelli difensivi rimasti intatti. Queste strutture non solo raccontano secoli di storia, ma offrono anche la possibilità di immergersi in paesaggi mozzafiato.