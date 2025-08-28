Lituania: il nuovo aeroporto sarà realizzato da Zaha Hadid Architects

Sarà affidato all’archistar Zaha Hadid il progetto per la realizzazione del nuovo terminal dell’aeroporto internazionale di Vilnius in Lituania. Una struttura che avrà una capacità da 10,6 milioni di passeggeri all’anno e che rappresenterà “il biglietto da visita della Lituania, il primo impatto per chi arriva. Per questo avevamo bisogno di un progetto funzionale, moderno e identitario”, secondo quanto dichiarato dal Ministro dei Trasporti e delle Telecomunicazioni Eugenijus Sabutis.

Il progetto di Zaha Hadid Architects, si legge su Sky Arte, si pone l’obiettivo di creare un continuum con la rete di trasporti della città, sfruttando al contempo le armonie del legno delle foreste locali che creeranno spazi luminosi e scenografici. Ampio spazio verrà dato ovviamente alla sostenibilità del piano a partire dall’autonomia totale dal punto di vista dell’energia rinnovabile.

Dal nuovo aeroporto di potrà accedere direttamente alla linea dell’alta velocità ferroviaria del Paese così come ai sistemi di trasporto regionale, siano essi ferroviari o su gomma, oltre alle piste ciclabili e ai percorsi pedonali.