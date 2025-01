I player dell’industria turistica statunitense si sono attivati per dare il loro supporto a Los Angeles, ancora devastata dagli incendi che stanno spazzando via dalla mappa interi quartieri devastando migliaia di abitazioni, edifici e strutture. Sia l'aeroporto internazionale di Los Angeles che il porto continuano a funzionare senza interruzioni, rimanendo completamente aperti e operativi. Gli hotel in tutta la regione di Los Angeles stanno fornendo riparo e rifornimenti agli abitanti che sono stati costretti ad evacuare durante gli incendi di Palisades, Eaton e Hurst.

“Gli hotel - ha dichiarato a TravelPulse il consiglio di amministrazione di Hala - l’Hotel Association of Los Angeles - stanno attualmente accogliendo migliaia di abitanti di Los Angeles e molte delle nostre strutture li ospitano a tariffe scontate fornendo loro i generi di prima necessità che non si sono potuti portare con sé, compresi gli articoli da toeletta. Siamo pronti a continuare ad assistere la popolazione e i soccorritori durante questa crisi”.

Il sito web dell'ente del turismo fornisce un lungo elenco di singoli hotel, nella contea di Los Angeles, che offrono riparo alle persone colpite.

Anche Airbnb è intervenuta per fornire assistenza, offrendo alloggi temporanei gratuiti agli sfollati. La piattaforma di home sharing sta collaborando con il gruppo no profit 211 LA per aiutare a mettere in contatto i residenti con i proprietari e gli host degli alloggi. Attualmente è disponibile un modulo di ammissione sul sito web di 211 LA. Anche la piattaforma di home sharing VRBO sta fornendo supporto a coloro che sono stati colpiti dagli incendi. Tutti i player di affitti turistici rimborsando gli ospiti che devono annullare le prenotazioni nelle aree colpite dagli incendi.

La rete di informazioni

Il Los Angeles Tourism and Convention Board sta fornendo suo sito web una grande quantità di informazioni per aiutare coloro che cercano assistenza e guidare coloro che sono interessati a fornire supporto alla regione. “In questo momento - spiega a TravelPulse Jennifer Tong, direttore delle relazioni pubbliche e delle comunicazioni internazionali per il Los Angeles Tourism & Convention Board - il nostro obiettivo principale è la sicurezza e il benessere sia dei nostri residenti che dei visitatori mentre affrontiamo questa situazione difficile”.

Anche Delta Airlines è intervenuta per aiutare Los Angeles, contribuendo con 1 milione di dollari alla causa della Croce Rossa Americana. Il contributo si aggiunge a una sovvenzione di 1 altro milione di dollari, sempre alla Croce Rossa Americana, come partner del programma annuale di donazioni in caso di calamità della Delta Air Lines Foundation. I clienti Delta che desiderano sostenere gli sforzi di soccorso per le vittime degli incendi boschivi possono farlo anche donando tramite il sito web della Croce Rossa. Tutte le donazioni andranno a coprire le necessità di soccorso immediate.