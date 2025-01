Madrid nuova capitale del turismo internazionale

La città di Madrid è riuscita a posizionarsi come una delle grandi destinazioni turistiche del mondo. Degli 11,2 milioni di visitatori ricevuti nel 2024 - secondo le stime del Comune, in assenza di dati definitivi - il 56% proveniva da altri Paesi. C’è stato così un cambiamento nel profilo del viaggiatore: nel 2019 il 40% erano stranieri e il resto nazionali. Nel 2025 si spera di aumentare questa percentuale e di arrivare al 60% degli arrivi da fuori Spagna.

Come riporta Hosteltur, un altro obiettivo è che la spesa effettuata da questi viaggiatori raggiunga i 17 miliardi di euro, superando i 16 miliardi 140 milioni dell’anno scorso. Ma, al di là delle cifre, la priorità dell’ Área Delegada de Turismo per quest’anno è la gestione dei flussi, come ha spiegato la responsabile del dipartimento, Almudena Maíllo.

Secondo le previsioni, lo scorso anno il numero dei turisti è aumentato del 5,5%, mentre i pernottamenti sono aumentati del 4,7% superando ampiamente i 23 milioni. La crescita maggiore è corrisposta ai visitatori internazionali, 8,8% - e ai loro pernottamenti 7,5% -, che hanno speso il 21% in più rispetto al 2023.

Tra i paesi emittenti spiccano gli Stati Uniti, seguiti da Italia, Francia, Regno Unito, Messico, Germania e Portogallo, mentre il mercato asiatico ha ampiamente recuperato , con un aumento del 78,77% dei viaggiatori provenienti dalla Cina. Un aumento che dimostra che “l’impegno strategico di Madrid nei confronti dei mercati asiatici sta funzionando”.

Tra i viaggiatori spagnoli , il primo emittente è la stessa Comunità di Madrid. seguono Catalogna, Comunità Valenciana, Galizia e Castilla y León.

La strategia 2025 si concentrerà su quattro assi: destagionalizzazione, decentramento, innovazione turistica e turismo esperienziale, all’interno di un modello di collaborazione pubblico-privato .

Con il motto ‘365 giorni di Madrid’ , l’intenzione è quella di invitare i turisti a visitare la capitale della Spagna durante tutto l’anno e godersi le feste popolari, Pasqua, Natale, Capodanno cinese o la stagione musicale.

‘Anche questo è Madrid’ è la dichiarazione per promuovere l’offerta di zone fuori dal centro, come i quartieri di Usera, dove inizierà il progetto Madrid Chinatown, o Carabanchel, uno spazio in forte espansione per l’arte madrilena.

In ‘Madrid re-imagined’ verrà sviluppato un nuovo ecosistema digitale per offrire un’esperienza personalizzata al visitatore. Si utilizzerà l’intelligenza artificiale per comprendere le preferenze dei viaggiatori e ridistribuire i flussi turistici.

Per le esperienze legate ai grandi eventi il motto è ‘Tu e Madrid’. Qui sono incluse una serie di azioni mirate al turismo ad alto impatto con il prodotto Madrid Unique Destination, che conta già 52 partner tra aziende e associazioni.