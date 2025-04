Parte oggi, 2 aprile, l’utilizzo dell’Eta per l’ingresso nel Regno Unito per i cittadini Ue, compresi gli italiani. L’Eta (Electronic Travel Authorisation) non è un visto, ma una autorizzazione a viaggiare verso il Paese riservata agli stranieri esentati dall’obbligo di visto e consente soggiorni brevi di non oltre 6 mesi.

L’Eta può essere richiesta solamente online o attraverso l’apposita applicazione oppure sul sito web del governo del Regno Unito. Il riscontro si avrà entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta con una mail di conferma.

Non si dovrà stampare nulla e nessun documento verrà rilasciato: l’autorizzazione verrà associata digitalmente al passaporto.

Il costo è attualmente di 10 sterline, ma dal 9 aprile è previsto un primo aumento, con il prezzo che salirà a 16 sterline (circa 20 euro).

L’Eta consente viaggi multipli nel Regno Unito per 2 anni o fino alla scadenza del passaporto a cui è associato nel caso in cui sia precedente alla scadenza dell’Eta stessa.