Spagna, dopo Barcellona anche Valencia prepara la stretta sugli affitti brevi

Continua in Spagna la lotta serrata contro il turismo di massa. E dopo Barcellona, ora anche Valencia si appresta a varare la stretta sugli affitti brevi.

Il governo regionale vuole porre un limite alle locazioni turistiche, prevedendo sanzioni fino ai 600mila euro per i proprietari che disattenderanno le regole.

Secondo quanto riporta ilsole24ore.com, Nuria Montes, funzionaria del turismo di Valencia, ha spiegato al Financial Times che “vogliamo regolamentare e mettere ordine nel mercato degli affitti brevi in modo che non crescano in modo incontrollato”.

Il primo pacchetto di misure sarà presentato giovedì prossimo.