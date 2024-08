Svizzera, futuro senza contanti grazie ai pagamenti istantanei

Il futuro, almeno in Svizzera, potrebbe essere all’insegna dei pagamenti senza contanti. Lo rendo noto Teleborsa, citando il recente annuncio di Banca nazionale svizzera e SIX Swiss Exchange in riferimento all’introduzione sul mercato elvetico dei pagamenti istantanei. Una sessantina di istituzioni finanziarie può fin da subito ricevere e trattare questo tipo di pagamenti, per una copertura di oltre il 95% dei pagamenti al dettaglio in Svizzera. Entro la fine del 2026, al più tardi, tutte le istituzioni attive nel circuito al dettaglio disporranno di questa possibilità.

I primi istituti hanno già proposto alla clientela soluzioni per l’invio di pagamenti istantanei e altre banche seguiranno nei prossimi mesi. I pagamenti istantanei permetterebbero a privati e imprese di svolgere operazioni da conto a conto, eseguite e regolate in via immediata e definitiva nel giro di pochi secondi, 24 ore su 24 e tutti i giorni della settimana.

Grazie a catene di regolamento più brevi, i rischi si riducono e le somme trasferite sono subito disponibili. Verrà comunque per ora mantenuta l’opzione dei tradizionali bonifici.

La Banca nazionale svizzera e SIX Interbank Clearing sostengono infine che a medio termine i pagamenti istantanei potrebbero affermarsi in Svizzera e che saranno alla base di ulteriori innovazioni nel circuito dei pagamenti.