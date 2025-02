Quale futuro per la travel industry? A tracciare il sentiero verso le possibili risposte è Trip.com Group che, attraverso il proprio report 'Momentum 2025: Travel’s Next Big Trends' ha identificato alcune tendenze del settore. L'analisi, basata su oltre 6mila viaggiatori provenienti da sei mercati dell'area Asia-Pacifico, evidenzia in primis la crescita del turismo culinario. Le persone viaggiano per partecipare ai food festival (62%), per l'offerta dining degli hotel (60%) e per immergersi nella cultura locale con gli street food tour (52%).

Dalla ricerca emerge, inoltre, come sempre più i film e le serie Tv incidano sulle scelte dei viaggiatori, con un 70% che dichiara di aver pianificato le proprie vacanze proprio ispirandosi a ciò che ha visto sullo schermo.

Il terzo trend riguarda le crociere, segmento che in questo 2025 dovrebbe registrare i tassi d'incremento maggiori. A premiare questo prodotto sono le esperienze dining a bordo (44%) e i pacchetti all-inclusive (38%) con uno spiccato interesse verso Tokyo, Jeju Island e le Maldive.

Come riporta traveldailynews.com , di richiamo sono l'intrattenimento, connesso in particolare ai grandi eventi, e le mete proposte sui social network. Concerti e appuntamenti sportivi stanno diventando la motivazione di viaggio numero 1: creano 'hype' i grandi match di calcio, seguiti dal basket e dalla Formula 1. Riguardo ai social media, spopolano i contenuti travel su TikTok che indirizzano le scelte dei viaggiatori per il 45%.

In ultimo, vale la pena menzionare altri micro-trend che faranno capolino nel corso dei prossimi mesi. Tra questi figurano il turismo astronomico, il soggiorno in hotel sottomarini e ovviamente l'utilizzo dell'Ai per pianificare attività estremamente personalizzate e per trovare soluzioni in linea con i propri valori e necessità.