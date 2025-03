Vanuatu torna in Europa: la rappresentanza a Nick Costantini e Roberta Bertazza

Torna la rappresentanza in Europa dell’Ufficio del Turismo di Vanuatu (VTO). Le Vanuatu saranno promosse e rappresentate da Nick Costantini e Roberta Bertazza di Pacific Voyages Marketing. Nick e Roberta guideranno un team esperto di consulenti per lo sviluppo commerciale nei principali mercati europei. Il team di supporto include Ludivine Bouyer, responsabile per la Francia e paesi francofoni limitrofi, Silvia Vizzoni per Regno Unito e un consulente per Germania e Svizzera sarà nominato a breve.

“È con grande entusiasmo che annuncio la rappresentanza dell'Ufficio del Turismo di Vanuatu per il mercato europeo nel 2025 – dice Adela Issachar Aru, ceo di VTO -. Questa mossa strategica sottolinea il nostro impegno a rafforzare il profilo globale di Vanuatu, a favorire partnership commerciali e ad accogliere un numero sempre maggiore di visitatori per far loro scoprire la bellezza e la cultura del nostro Paese.”

L'Europa rappresenta un mercato fondamentale per Vanuatu. Con questa rappresentanza, il VTO punta a rafforzare la notorietà della destinazione attraverso campagne di marketing mirate, collaborazioni con il settore turistico europeo e la partecipazione ai principali eventi del settore.