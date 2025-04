Viaggi d’affari in Medio Oriente: prevista una crescita del 6,1% nel 2025

Le tendenze attuali nella spesa per i viaggi d’affari , le mutevoli condizioni economiche globali e il crescente impatto delle strategie economiche regionali sono emersi come forze significative che plasmano il futuro dei viaggi aziendali in Medio Oriente.

Gli esperti si sono riuniti sul nuovo Business events stage durante l’Atm per discutere di come la spesa per i viaggi d’affari a livello regionale si stia adattando in risposta a questi cambiamenti globali e per esplorare le prospettive finanziarie che guidano gli sviluppi strategici nel settore.

Catherine Logan, vicepresidente senior regionale Emea e Apac di Gbta, ha dichiarato in un itnervento riportato da TravelDailyNews: “In generale, le motivazioni a favore dei viaggi d’affari nel 2025 sono forti, ma i cambiamenti radicali continueranno a influenzare il modo in cui viaggiamo per lavoro in tutto il mondo. Tra questi, la stabilità economica, i fattori di budget, come e dove lavoriamo, le implicazioni della tecnologia, l’evoluzione della sostenibilità nei viaggi d’affari e l’attenzione al viaggiatore”.

Logan sottolinea inoltre che la gestione sostenibile dei viaggi d’affari è una forza positiva, che guida il progresso per aziende, governi, economie e persone.

Secondo il Gbta Business Travel Index Outlook Report 2024 , il Medio Oriente rappresenta l’1,2% della spesa globale per viaggi aziendali e ha registrato risultati migliori di qualsiasi altra regione nel periodo post-Covid, con una spesa superiore del 19,4% rispetto ai livelli pre-Covid. La spesa stimata per viaggi aziendali in Medio Oriente era di 18,1 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che crescerà del 6,1% nel 2025, evidenziando l’importanza strategica della regione nell’ecosistema globale dei viaggi aziendali e degli eventi.

Danielle Curtis, exhibition director Me di Arabian Travel Market, ha aggiunto: “Comprendere i cambiamenti nella spesa per i viaggi d’affari è essenziale per le aziende che desiderano rimanere competitive e resilienti in un mercato in rapida evoluzione. Sessioni come questa sono fondamentali per fornire ai nostri partecipanti spunti concreti e analisi concrete, consentendo loro di orientarsi nei mutevoli modelli di viaggio e scoprire nuove opportunità in Medio Oriente e oltre”.