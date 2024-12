Walt Disney World Orlando, novità per il Mice e per il pubblico europeo

Orlando val bene Parigi. Al Walt Disney World Resort, in Florida, i recenti lavori di rinnovo delle tre strutture ricettive interne al parco offrono opportunità di soggiorno uniche per il pubblico europeo. “Le dimensioni delle 2700 camere a disposizione permettono di ospitare gruppi molto grandi - ha spiegato Livia Cohen, account director Group & Leisure Sales Walt Disney World Swan & Dolphin - dal momento che lo Sheraton Dolphin può accogliere sino a 5 persone per stanza, mentre l’Autograph Collection Swan Reserve addirittura 8. Analoghi vantaggi offrono gli spazi convention, tant’è che il nostro pubblico è ascrivibile al 50% al segmento leisure e al 50% Mice”.

Benché gli italiani rappresentino il settimo mercato per le tre strutture del parco (che includono anche il Westin Swan), corrispondente a circa il 10% del venduto, l’ampia disponibilità di servizi complimentary per gli spostamenti interni, così come per la ristorazione nei resort nonché la gratuità dei figli sino a 9 anni, rendono i soggiorni interni al parco tre volte più convenienti che nelle strutture esterne, con tariffe molto vantaggiose soprattutto nel periodo compreso fra il Thanksgiving e il Natale. Tutti gli ospiti del Walt Disney World Swan & Dolphin e della Swan Reserve inoltre hanno diritto all’accesso al parco 30 minuti prima dell’apertura ufficiale e 2 ore in più dopo la chiusura.