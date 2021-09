di Amina D'Addario

08:01

"Credo nella sinergia tra turismo, sostenibilità ambientale e sociale, nell'incoming come nell'outoing. È solo grazie al loro equilibrio che Roma può diventare un modello di successo invidiato e copiato". Federica Falchetti è dal '95 la contitolare della Alipan Viaggi di Roma. A luglio ha deciso di candidarsi al Consiglio Comunale della Capitale nella lista Forza Italia e Udc. Una "scelta di pancia", racconta a TTG Italia, motivata dalla volontà di portare idee e competenze del mondo del turismo dentro quello della politica.

"Oggi - dice - è importante rendere Roma una città più green e più pulita. Perché quello ambientale è un turismo che con il Covid è stato riscoperto, ma già da molti anni è determinante per attrarre visitatori stranieri. E da questo punto di vista - prosegue - la mia città ha molte carte da giocare, penso al suo straordinario patrimonio di parchi e ville, oggi non ancora sfruttato turisticamente, ma base da cui ripartire per creare nuovi modelli di business".



Le proposte

Tra le proposte che Falchetti è decisa a portare avanti, quella di affidare la gestione della rete degli infopoint turistici ai dettaglianti. "Penso a un bando semplificato aperto a tutte le agenzie che fanno incoming e outgoing per rivitalizzare queste strutture che fino ad oggi hanno funzionato solo come distributori di mappe della città. Perché, invece, non trasformarle in presidi di servizi per i turisti, dove la professionalità di chi lavora in questo settore può davvero fare la differenza?".



Nell'ottica di consentire alle agenzie di tornare quanto prima a vendere le destinazioni lungo raggio, Falchetti spiega poi che su sua proposta il senatore Massimo Mallegni, responsabile Dipartimento Turismo di Forza Italia, presenterà a breve un'interrogazione parlamentare con procedura d'urgenza per la riapertura totale delle frontiere. "Basta parlare di corridoi e liste. I tour operator e gli agenti di viaggi sanno bene cosa vendere e che cosa no. La politica deve avere fiducia nella nostra professionalità".