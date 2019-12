Servizio taxi: è Atene la città migliore d’Europa

21:00

È Atene la città con il migliore servizio di taxi in Europa. Lo dice Taxi2Airport.com che ha stilato la graduatoria prendendo in esame le valutazioni lasciate dai turisti su TripAdvisor per quello che è uno dei servizi essenziali per una vacanza.

I risultati sono sorprendenti: con una media di 4,88 punti su un tutale di 5, i migliori servizi di taxi in tutta Europa risultano essere ad Atene. Alle sue spalle, Zagabria, che si aggiudica il secondo posto con 4,50 punti su 5, mentre al terzo e quarto posto si collocano Berna e Budapest, rispettivamente con 4,48 e 4,41.



A seguire si collocano Praga, Sofia, Roma e Madrid, mentre malgrado la fama dei suoi black cab, Londra si posiziona soltanto al 9° posto della graduatoria con un punteggio di 4,05. Al decimo posto Parigi seguita da Lisbona, Amsterdam e Bucarest. Nella parte bassa della classifica Berlino, Vienna, Stoccolma e Oslo, mentre a chiudere al graduatoria è Copenaghen con una valutazione di soli 2,72 punti su 5.