Sardegna: per entrare e uscire dall’isola serve l’autorizzazione

11:56

Fino al prossimo 25 marzo per entrare o uscire dalla Sardegna sia attraverso i porti che gli aeroporti servirà una autorizzazione preventiva di 48 ore sulla prevista partenza.

La disposizione è contenuta nell'ultima ordinanza emessa dal governatore Solinas: il via libera sarà concesso solo per "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità; spostamenti per motivi di salute".



L’autorizzazione si ottiene attraverso il sito istituzionale della Regione Sardegna: il rilascio dei permessi avverrà attraverso la posta elettronica del richiedente entro 12 ore dalla partenza.



"Il passeggero – si legge sul sito della Regione - dovrà presentare copia dell'autorizzazione rilasciata unitamente alla carta d'imbarco ed a un documento d'identità in corso di validità. La compagnia di navigazione o quella aerea, con l'ausilio degli addetti a ciò preposti dalla Regione e dalle forze dell'ordine ivi presenti, verifica preliminarmente all'imbarco il possesso delle autorizzazioni".