08:04

Made in Italy e viaggi di lusso: potrebbe essere questa l’alchimia in grado di risollevare pian piano i numeri del turismo non solo nostrano ma anche europeo. Il turismo di fascia alta viene infatti considerato come uno dei primi canali a rimettersi in moto e con l’occasione si potrebbe ripensare al concetto di alto di gamma, adattandolo a valori più moderni come sostenibilità, autenticità, esperienza.

Pubblicità

A speigarlo è Alessandra Priante, direttore Europa dell’Unwto, che sostiene come dall’emergenza Covid possano scaturire insegnamenti utili per ripartire in modo solido e più strutturato.



Il servizio completo, con dati , case history e ipotesi di ripartenza è disponibile sull’ultimo numero di TTG Italia, online anche sulla Digital edition.