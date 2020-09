Sardegna, finale in salita per la stagione

10:55

Dopo una micro ripresa nel mese di agosto, che sembrava far volgere in positivo le aspettative del mondo del turismo anche per settembre, sulla Sardegna si è abbattuta la scure dei casi di Covid al Billionaire e di tutta l’attenzione mediatica che ha irrimediabilmente frenato le prenotazioni.

Ad una prima reazione a difesa del comparto da parte dello stesso presidente della Regione, Christian Solinas, è seguito negli ultimi giorni un irrigidimento nell’autorizzare gli ingressi. Si è infatti stabilita la necessità di un test negativo per accedere all’isola.



Il tutto ha portato a una chiusura anticipata al turismo, e alla necessità di cominciare a programmare il 2021.



