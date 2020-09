Dalla Regione Veneto nuovi fondi per il turismo da 6,5 milioni di euro

13:41

Ulteriori risorse destinate alla ripresa della domanda turistica sui mercati nazionali e esteri. È il nuovo bando da 6,5 milioni di euro della Regione Veneto per l’erogazione di contributi alle aggregazioni di pmi del settore per l’attuazione di interventi che fortifichino l’orientamento alla domanda turistica anche in campo internazionale.

“Le conseguenze del periodo di lockdown ci hanno imposto la necessità di un rilancio complessivo e immediato dell’economia veneta colpita dalla crisi – ha affermato Federico Caner, assessore regionale Programmazione, fondi Ue, Turismo e Commercio estero -. Riteniamo che, a sostegno del nostro turismo, i cui operatori sono tra i più penalizzati, la risposta possa essere efficace soltanto mobilitando ulteriori risorse”.



La delibera, si legge su Hotelmag, ripropone l’erogazione di contributi per sostenere la realizzazione di progetti che siano in coerenza con l’immagine coordinata della Regione “Veneto the land of Venice”. In particolare, il bando si propone di favorire due tipologie di interventi: “Progetti rivolti alla valorizzazione di destinazioni turistiche, favorendo aggregazioni di imprese fortemente rappresentative dei territori interessati in collaborazione con le relative organizzazioni della gestione della destinazione (Ogd); progetti studiati per la promozione di prodotti turistici trasversali a più destinazioni nella Regione e quindi che vedano il partenariato attivo delle Ogd interessate, con priorità a quelle che includono uno o più siti Unesco”.



Le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate dal 5 novembre prossimo sino al 25 febbraio 2021.



“Ci troviamo di fronte a un quadro totalmente modificato anche per quanto riguarda le strategie dell’intero sistema turistico, costretto a recuperare il proprio posizionamento sui mercati internazionali – ha aggiunto Caner -. Una regione come la nostra, che conta 70 milioni di presenze annue, deve fare tutto quanto è possibile per difendere un simile capitale di ricchezza e posti di lavoro”.