10:27

La pandemia di Covid sta cambiando profondamente i comportamenti e le necessità dei viaggiatori, primi fra tutti quelli up e upper level. I bisogni sono diversi e necessitano di una risposta differente, per continuare a lavorare con un target che non cessa di essere di grande interesse per la travel industry.

Per scoprire cosa sta accadendo nel mondo del travel up level, quali tendenze si stanno sviluppando e quale sia la risposta possibile dei player turistici torna TTG Luxury, il magazine di TTG Italia interamente dedicato al segmento, con la sua Winter Edition.



All’interno le iniziative per la ripartenza del comparto, il prodotto da proporre ai clienti per tornare a viaggiare in sicurezza e tante novità upper level in Italia e all’estero.



La nuova edizione di TTG Luxury sarà distribuita nel corso di TTG Travel Experience a Rimini dal 14 al 16 ottobre 2020 e nel corso di VicenzaOro 2021, che si terrà dal 22 al 27 gennaio alla fiera di Vicenza.