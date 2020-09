Parchi Costa Edutainment in Romagna aperti nei weekend di ottobre

17:01

L’obiettivo destagionalizzazione coinvolge anche i parchi di divertimento e sulla riviera romagnola arriva l’apertura nei weekend di ottobre per i complessi di Costa Edutainment: Acquario di Cattolica, Italia in Miniatura a Rimini e la Laguna dei delfini di Oltremare a Riccione.

Per quanto riguarda l’acquario, che quest’anno festeggia i 20 anni di vita, le aperture speciali saranno anche nelle domeniche di novembre e sono previsti quattro percorsi al coperto. Apertura estesa alle domeniche di novembre anche per il parco di Rimini fresco di restyling, mentre il Family Experience Park di Riccione consentirà l’accesso ai visitatori la domenica alla Laguna dei Delfini.



Per Italia in Miniatura e Acquario di Cattolica sono disponibili i vantaggiosi biglietti combinati.