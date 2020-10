di Isabella Cattoni

14:26

Una grande scommessa: TTG Travel Experience, insieme a Regeneration! by SIA e SUN, è cominciata e i primi riscontri hanno dato ragione a chi nel corso degli ultimi mesi aveva deciso di non arrendersi e puntare su un evento che, nel pieno rispetto delle regole di sicurezza, consentisse agli operatori di settore un confronto diretto.

“Si tratta dell’unica fiera del turismo a livello internazionale ad essere stata organizzata in presenza dopo l’inizio della pandemia” ha ricordato Simona Ventura, che ha introdotto il talk show seguito all’inaugurazione ufficiale della manifestazione.



Un obiettivo raggiunto

Di fronte a un pubblico attento e numeroso, il presidente di IEG Lorenzo Cagnoni ha sottolineato come “Obiettivi che sembrano irraggiungibili possono invece andare in porto. Nessuno – ha detto il presidente – poteva prevedere l’evoluzione della situazione, ma quando abbiamo immaginato di riuscire a realizzare questo evento abbiamo messo in conto e valutato attentamente rischi e pericoli. La decisione di organizzare comunque l’evento in presenza aveva lo scopo di fornire un osservatorio privilegiato sul mondo del turismo, utile a prepararsi a un cambio di paradigma. Perché il sistema fieristico vive e agisce a sostegno delle imprese e per questo abbiamo fortemente creduto nella necessità di dare un messaggio di positività e ripartenza”.



Aiuti in arrivo

Scommessa vinta dunque, anche se resta ancora tanto da fare, come emerge dalle parole del sottosegretario di Stato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Lorenza Bonaccorsi, intervenuta per sottolineare come pubblico e privato siano al lavoro congiuntamente per mettere a punto un nuovo piano di aiuti alle imprese più colpite e una progettualità che consenta al turismo di riguadagnare il ruolo da leader che gli compete.

Sul tema degli aiuti è intervenuto anche il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, che nel rimarcare come la Federazione abbia deciso di organizzare la propria assemblea nazionale a Rimini proprio nei giorni della fiera, ricorda come “In questo momento c’è bisogno di finanziamenti a fondo perduto per le imprese. Se la svolta definitiva avverrà solo dopo l’introduzione del vaccino, ritengo comunque che la ripresa sarà rapida e potrebbe già verificarsi nella seconda metà del 2021. Intanto occorre stringere i denti, sopravvivere e cercare di utilizzare nel migliore dei modi i fondi a disposizione”.



Italia sempre in vetta

Speranza condivisa anche da Giorgio Palmucci, presidente Enit, che ha posto l’accento sul fatto che l’Italia resterà in vetta alla classifica delle destinazioni più desiderate al mondo per una vacanza. “E rimane una meta percepita oggi come sicura”.

Scommessa vinta infine anche per Rimini e l’Emilia Romagna. Andrea Gnassi, sindaco di Rimini e Andrea Corsini, assessore al turismo dell’Emilia Romagna, hanno rimarcato come il fatto di riuscire a organizzare un evento in presenza in sicurezza non fosse assolutamente scontato. “Questo fatto spiega Corsini - è di buon auspicio per traghettarci verso una fase 2 nella quale si attendono azioni forti a sostegno del turismo orchestrate a livello europeo”.

Presente all’inaugurazione anche Giovanni Malagò, presidente del Coni, che ha rilanciato l’importanza del binomio turismo e sport, chiave di volta per riprogettare un futuro “che di fatto è già cominciato”.