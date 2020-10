TTG Luxury, progettare il futuro dei viaggi upper level

08:35

Anche l’occhio sui viaggi di lusso di TTG Italia non si è mai chiuso. Nel corso di TTG Travel Experience, TTG Italia ha mantenuto alta l’attenzione sul segmento alto di gamma con il numero invernale del magazine TTG Luxury.

Nella winter edition 2020 grande spazio è stato dato alle nuove proposte in Italia, visti i limiti imposti dalle regole anti Covid ai viaggi oltre confine, ma anche un’attenzione alle tendenze e alle nuove forme di turismo che stanno nascendo proprio a seguito della pandemia.



Spazio allora all’utilizzo di jet privati, che promuovono maggiore sicurezza rispetto agli aerei di linea, e alle strutture immerse nelle natura pur senza rinunciare a un trattamento e a servizi di alto e altissimo livello, per venire incontro alle nuove esigenze di distanziamento sociale dei clienti.



E ancora un focus su ‘piccolo è bello’, con boutique hotel tutti da scoprire lungo la Penisola e l’evoluzione del ricettivo in Italia, che soprattutto in alcune destinazioni iconiche si sta volgendo verso un total upper level.



Un’edizione di TTG Luxury ricca di spunti e di novità che possono essere uno strumento utile per chi, anche in questi momenti di difficoltà, sta cercando di provare a guardare avanti.



