Associazione turismo per l'Italia, parte la consulta tecnica

21:00

Ha preso il via la ‘Consulta tecnica’ dell’Associazione turismo per l’Italia, che lavorerà in sinergia con il Comitato delle Regioni.

Otto le aree tematiche che verranno rappresentate a cominciare da quella relativa al turismo organizzato, come le agenzie viaggi, i tour operator (incoming e outgoing), esperti di turismo sportivo, nautico, medicale, eventi, wedding planner e ogni sorta di specializzazione attinente ai viaggi organizzati.



“L’avvio della Consulta Tecnica nei tempi che avevamo previsto – commenta il presidente Stefano Crugnola - è la dimostrazione del grande lavoro che stiamo facendo nell’associazione e soprattutto che gli addetti ai lavori ci stanno riconoscendo un ruolo innovativo nel settore e vogliono contribuire a scrivere con Turismo per l’Italia il turismo del futuro”. A coordinare la consulta sarà uno dei soci fondatori, Giusy Lodetti.