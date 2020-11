“Polemiche inutili”: Bonaccorsi risponde a Centinaio sul decreto Ristori bis

15:07

Non si fa attendere la risposta del sottosegretario del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Lorenza Bonaccorsi (nella foto), alle critiche sollevate dalla Lega per bocca di Gian Marco Centinaio, che ha lamentato l’esclusione di agenzie di viaggi e tour operator dal decreto Ristori Bis.

“In un momento così delicato, con tante persone angosciate per il proprio futuro, bisognerebbe mettere da parte le sterili polemiche politiche – ha detto Bonaccorsi -. Spiace invece constatare che la Lega, attraverso il senatore Centinaio, continui a gettare benzina sul fuoco producendo ogni giorno ciniche fake news che hanno il solo obiettivo di cavalcare le giuste preoccupazioni degli operatori di uno dei settori più colpito dall’emergenza sanitaria. Come Centinaio sa benissimo l’attenzione del governo è massima e lo è sempre stata sin dai primi giorni della pandemia. Il ministro Franceschini - ricorda infine la Bonaccorsi - ha firmato questa settimana un decreto che eleva a 625 milioni di euro l’impegno del governo per le agenzie di viaggio e o tour operator. Contributi a fondo perduto che si sommano a tutte le altre misure adottate in questi mesi incluso il credito di imposta per locazione esteso fino a dicembre proprio nel decreto legge di ieri. Dire che questo settore è escluso dai sostegni è falso e in cattiva fede”.