11:39

Le anticipazioni della vigilia sono state confermate: il Dpcm in vigore da oggi impone una stretta in vista delle festività natalizie, prevedendo regole stringenti per gli spostamenti.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti tra Regioni diverse e il 25 e il 26 dicembre e il 1 gennaio 2021 sono vietati anche gli spostamenti tra comuni diversi. Il tutto ovviamente salvo eccezioni. Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una regione o provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio il divieto vale anche per le seconde case situate in un comune diverso dal proprio. Non passa nemmeno la richiesta di permettere i ricongiungimenti in base al grado di parentela.



Ristoranti aperti a pranzo

Penalizzati anche i ristoratori: si potrà pranzare in ristornate a Natale, il 26 dicembre, a Capodanno e il giorno dell’Epifania, con un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Prima di Natale tutta l’Italia diventerà zona gialle, quindi ristoranti e bar potranno essere aperti fino alle 18. Divieto di cenoni in hotel il 31 dicembre.



Come segnalato dal Sole 24Ore, fumata nera per gli impianti di risalita, che restano chiusi per il rischio assembramenti. Si potrà tornare a sciare dal 7 gennaio. Rimane anche il coprifuoco, con il divieto di spostarsi dopo le 22 e fino alle 5 del mattino successivo.

E dalle 22 del 31 dicembre 2020 alle 7 del 1 gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi.



Capodanno in camera

Per quanto riguarda la notte di Capodanno, fine anno in camera per chi deciderà di passare il 31 notte in albergo. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, ma dalle 18 del 31 dicembre 2020 alle 7 del 1 gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.



Negozi aperti fino alle 21

I negozi dovrebbero restare aperti nei giorni delle festività per lo shopping fino alle 21 e i centri commerciali saranno aperti nei fine settimana fino al 20 dicembre, ma chiusi nelle festività natalizie. Infine, gli studenti delle superiori tornano a scuola dal 7 gennaio in una percentuale del 75%. Gli studenti di elementari e medie saranno in presenza al 100%.