Ryanair ribadisce: “Gli aiuti di stato distorcono la concorrenza”

09:17

Ryanair non smette di criticare la gestione della crisi da parte di Bruxelles e del Governo di Roma. “Gli aiuti di Stato stanno infettando il mercato. Così si distorce la concorrenza” ha commentato Jason Mc Guinness, direttore commerciale, in riferimento alle dosi massicce di aiuti approvati da Bruxelles, per tenere in piedi molte compagnie di bandiera. E poi la stoccata, l’ennesima, all’Italia.

“L’unica buona notizia è la creazione, finalmente, di un dicastero apposito per il Turismo, che ha presentato un piano in 8 punti interessante” ha aggiunto il manager, nel corso di una conferenza stampa sugli scali pugliesi. “Ma è curioso che si stanzino 3 miliardi di euro per tenere in piedi Alitalia. E nel contempo si colpisca una parte del mercato, visto che sono aumentate anche del 30% le tariffe Atc (Air Traffic Control Charges) in tanti scali regionali, ridotte invece per gli Aeroporti di Roma”.