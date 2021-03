Virgin Galactic, il turismo spaziale anche in Italia

21:00

Il turismo spaziale annunciato da Blue Origin e SpaceX, Amazon e Virgin Galactic sembra sempre più concreto. Attualmente però, è proprio la compagnia guidata da Richard Branson a essere prossima all'attività commerciale.

Fra gli investimenti emerge infatti sia la base SpacePort in New Mexico, ma anche l'Italia, nello specifico l'aeroporto di Grottaglie, in Puglia.



L'accordo con l'Agenzia Spaziale Italiana per portare avanti, contemporaneamente, un'attività di ricerca è stato firmato.



Ciascuna navetta potrà trasportare massimo 8 persone, entro la fine del 2023 la flotta di Virgin dovrebbe includerne 5. I voli dureranno 14 minuti e dovrebbero partire già nel 2022 per un totale di 1565 passeggeri l'anno.



Lo step successivo sarà la costruzione di un albergo spaziale. Già presentato il progetto per la Voyager Station, una sorta di ruota alla quale si agganceranno le camere a forma di capsula. G. G.