Virgin Galactic pronta per il volo spaziale

12:03

Non c'è una data ufficiale, ma una generica indicazione all'autunno: potrebbe mancare poco al primo volo spaziale di Virgin Galactic.

La compagnia, riporta Sympleflying, sarebbe infatti pronta al decollo dalla sua base operativa Spacesport America in New Mexico: alla guida del veicolo spaziale, che testerà sistemi e procedure di volo, ci saranno due piloti e un carico della Nasa.



"Il sistema di volo spaziale - spiega Mike Moses, presidente delle missioni spaziali e della sicurezza di Virgin Galactic - è progettato per una rapida inversione commerciale, quindi è meglio avere cautela, analizzare i dati e prepararsi a un altro volo di prova".



Tra i test che il volo dovrà effettuare ci sono le telecamere interne della cabina e la capacità di trasmettere in streaming filmati dal vivo dall'astronave a terra. "Prevediamo che questo volo imminente fornirà alcuni dati per chiudere i nostri ultimi due rapporti di verifica richiesti dalla FAA per ottenere la licenza di volo spaziale commerciale". O. D.