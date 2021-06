Euro 2020, la finale a Wembley diventa un caso politico

14:01

Le partite della fase finale di Euro 2020 che dovrebbero giocarsi a Londra, nello stadio di Wembley, stanno diventando un caso e non è escluso che si debbano trovare soluzioni alternative come lo spostamento a Budapest.

In Gran Bretagna è infatti esplosa la polemica in merito alla possibilità che il Governo conceda di fare un’eccezione al blocco degli spostamenti per consentire a giocatori e delegazioni di potere entrare nel Paese per le smifinali e le finali del torneo calcistico.



Al centro del contendere il fatto che ai britannici sia stato imposto un prolungamento del lockdown fino al 19 luglio per la risalita dei contagi dovuti alla variante Delta, ma si possa poi concedere di effettuare una manifestazione di tale portata. Dall’altro canto gli organizzatori di Euro 2020 sono stati categorici: deroga oppure niente partite.