Isnart, secondo appuntamento con 'Dialoghi sul turismo'. TTG Italia media partner dell'evento

15:47

Secondo appuntamento con i ‘Dialoghi sul turismo’, appuntamento organizzato da Isnart con la media partnership di TTG Italia e LaPresse.

Giovedì 22 luglio alle 10,30 in diretta streaming su www.isnart.it, si partirà dall’analisi dei dati dell’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di Commercio per condividere e riflettere sulle sfide per la ripartenza dell’industria italiana del turismo.



Parteciperanno all’evento il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia e il presidente di Isnart, Roberto Di Vincenzo. Prenderanno aperte all’evento anche Heinz Beck, chef, ristorante La Pergola dell’hotel Cavalieri Hilton; Chiara Lungarotti, ceo di Lungarotti Società Agricola; Giorgio Palmucci, presidente Enit; Mauro Vinci, vice presidente business development Italia di Radisson Hotel Group; Alberto Yates, regional manager Italia di Booking.com.

Modererà gli interventi Antonella Scutiero di LaPresse.