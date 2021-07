L’Unesco annuncia 33 nuovi luoghi Patrimonio dell’umanità. Ecco quali sono

19:30

L’Unesco ha annunciato 33 nuovi luoghi protetti, quelli definiti come ‘Patrimoni dell’umanità’. La selezione è avvenuta nel corso del 44esimo incontro del comitato del Patrimonio mondiale riunito a Fuzhou, in Cina, fino al 31 luglio.

A causa del Covid, la sessione dell'anno scorso non si è riunita, quindi i membri stanno esaminando le nomine del 2020 e del 2021.



Tra i nuovi luoghi protetti ce ne sono 28 ritenuti di interesse storico e culturale e 5 di interesse naturalistico. Nel caso dell’Italia, sottolinea Il Post, sono stati aggiunti ai siti dell’Unesco gli affreschi trecenteschi di Padova, compresi quelli della Cappella degli Scrovegni, Montecatini Terme (come parte di un sito ‘transnazionale’ comprendente altre dieci città termali europee), e i portici di Bologna (nella foto, una veduta sulla città). La Cina e l’Italia sono attualmente i Paesi in cui ci sono più siti Unesco al mondo, 57 ciascuno.



Fra gli altri siti evidenziati, come riporta Travelmole, l'arte rupestre dell'Arabia Saudita, la città di Nizza e città termali tra cui Františkovy Lzne nella Repubblica Ceca e Bath, in Inghilterra. È stato incluso anche il paesaggio in ardesia del Galles nordoccidentale.