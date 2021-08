Rimini: inaugurato il museo dedicato a Federico Fellini

13:38

Grand opening a Rimini per il nuovo Fellini Museum, realizzato all’interno di Castel Sismondo. Un museo del cinema con percorso sensoriale, emotivo e multimediale dedicato all’opera del regista Federico Fellini.

Un cortocircuito di immagini e suoni, si legge su Hotelmag, che metteranno al centro la materia viva del sogno felliniano, il suo cinema, riproposto in maniera inedita e originale: cinque ore e mezzo di materiali audiovisivi, metà dei quali estratti da film e documentari ottenuti grazie ad accordi raggiunti con le case di produzione e i detentori dei diritti.



“Il frutto di un lavoro intenso, lungo e corale – ha affermato il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi – che ci ha messo nelle condizioni di mettere in dialogo i film con un repertorio audiovisivo unico, attraverso un percorso nel flusso creativo dell’opera di Fellini. Questo sarà lo spirito identitario delle sale che stiamo inaugurando, a cui saranno poi affiancate una parte più documentale e un’altra più tradizionale”.



La parte documentale si avvarrà di una mole di materiale digitalizzato per essere fruibile attraverso postazioni dedicate ai visitatori. Nella parte tradizionale, invece, saranno protagonisti i disegni di scena originali, gli abiti di Danilo Damiani, gli oggetti e le foto di scena, e i taccuini di Nino Rota.



Una sorta di laboratorio dell’immaginazione aperto e dinamico per vivere esperienze attraverso sedici stanze.