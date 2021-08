The Dolphin Company acquisisce il Miami Seaquarium

21:00

Continua la crescita per The Dolphin Company, la compagnia proprietaria in Italia dei parchi acquatici Zoomarine, Aquafelix e Acquajoss.

È stato annunciato in questi giorni l’accordo con Palace Entertainment per assumere la gestione del Miami Seaquarium in Florida. Il Miami Seaquarium ha aperto le porte per la prima volta nel 1955 a Key Biscayne, diventando, all’epoca, la più grande attrazione marina del mondo. Il Miami Seaquarium è cresciuto fino a diventare un centro per la conservazione della fauna selvatica, impegnata nel salvataggio, riabilitazione e rilascio di animali marini in difficoltà.



Il Parco offre anche programmi educativi sulla protezione ambientale e le scienze marine. L’accordo, che verrà perfezionato entro fine anno, segna un ulteriore ed importante passo avanti nel piano industriale della multinazionale messicana che in Italia gestisce con successo 3 parchi e numerosi attività didattiche ed educative.