14:50





Nel corso sua vita ha fatto a più riprese incursione nel mondo del turismo, anche con prese di posizione che non hanno mancato di far discutere. Una passione, quella per il settore dei viaggi, che ora Flavio Briatore potrebbe unire a un altro suo grande amore: la Formula 1.



Pochi giorni fa l’imprenditore ha annunciato, infatti, il ritorno nel paddock, ma non più in scuderia, bensì nelle vesti di entertainer. Quali saranno i piani?



Nel nuovo epidodio di Ritratti - la rubrica del podcast ‘Gente di viaggi’ -, il racconto di un personaggio che, tra progetti vincenti e provocazioni, non ha mai lasciato indifferente il mondo del turismo.



