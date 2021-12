08:03

Anche il mese di dicembre si annuncia caldo sul fronte fiscale, ma il periodo sarà intenso anche per quanto riguarda i vari bonus messi in campo nel corso dei mesi scorsi.

La prima deadline arriva il prossimo 6 dicembre con la Rottamazione Ter, con il pagamento delle scadenze relative al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021. Tre giorni dopo sarà invece la volta delle istanze per alcuni contributi a fondo perduto. Per il 16 dicembre poi deve essere versato il saldo dell’Imu 2021 o della seconda rata. Infine il 27 dicembre versare l’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell'ultimo mese o dell'ultimo trimestre dell'anno.



Sul fronte dei bonus, molti di questi finiranno con il 31 dicembre. Nel dettaglio si parte con quello legato alle vacanze e più volte al centro delle polemiche, poi a seguire il superbonus 90 per cento per le ristrutturazioni delle facciate, quello per mobili ed elettrodomestici e il Bonus Natale per i pensionati con il trattamento al minimo. Ultimo giorno anche per l’acconto da versare per il superbonus 110 per cento sempre relativo agli immobili.