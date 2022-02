10:09

Ci saranno anche la modifica della durata del Green pass e lo stop alle restrizioni per gli asintomatici tra i temi in discussione del Consiglio dei ministri di oggi, che si riunirà per stabilire una semplificazione del sistema di quarantena a scuola.

Allo studio dei tecnici anche la durata del periodo di quarantena, con l’ipotesi di dimezzarla dagli attuali 10 giorni a cinque.



Per quanto riguarda, invece, il Green pass, come spiega Il Sole 24 Ore si pensa di modificarne la durata per le persone vaccinate con tre dosi rendendola illimitata, fatte salve nuove situazioni di carattere sanitario e in attesa che Ema e Aifa decidano sull’opportunità o meno di somministrare una quarta dose di vaccino. Non si sa, invece, se verranno prese decisioni sulla modifica del sistema a colori delle regioni, mentre pare confermata la fine dello stato di emergenza il 31 marzo.



No alle restrizioni per gli asintomatici

Aumenta intanto il pressing delle Regioni sulla riduzione delle misure per gli asintomatici, alimentato anche dalle parziali aperture prospettate dai sottosegretari alla Salute Pierpaolo Sileri e Andrea Costa, le cui parole fanno presupporre la volontà di far ritornare alla vita normale chi non ha i sintomi del Covid.

Cambiano tuttavia i tempi in quanto Sileri parla di allentamento delle restrizioni nel giro di un paio di settimane, ovviamente tenendo conto della situazione sanitaria, mentre Costa parla di “obiettivo da raggiungere entro l’estate”.