11:32

L’Inps ha diramato le istruzioni per l’attivazione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Sostegni ter, la cosiddetta Fis che va a sostituire la cassa integrazione Covid non più prorogata per il 2022.

Le disposizioni rese note fino a questo momento confermano la possibilità di copertura retroattiva a partire dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022. Le domande per accedere al nuovo ammortizzatore sociale saranno da presentare, secondo la solita procedura, entro il 16 febbraio.



È stata confermata la possibilità di chiedere il pagamento diretto a carico dell’Inps del corrispettivo ed è stata confermato anche l’esonero dal contributo addizionale dovuto dalle aziende per questa nuova forma di ammortizzatore sociale fino al prossimo 31 marzo.



Restano alcune perplessità da parte delle aziende su questa nuova formulazione della Fis, perché il carico burocratico aumenta rispetto a quello della cassa Covid, e il timore è che sorgano intoppi che rallentino o ostacolino l’erogazione del denaro ai dipendenti.