Il ministro del Turismo: “Allo studio nuovi interventi a sostegno degli hotel di proprietà”

Massimo Garavaglia torna sull’argomento della decontribuzione per ridare fiato alle imprese turistiche in difficoltà. Durante l’incontro tenutosi a Milano presso la sede del Club Alpino Italiano, il ministro del Turismo torna a parlare delle difficoltà patite dal comparto alberghiero e annuncia che, sulla scorta del credito d’imposta per gli hotel in affitto, “verrà messo a punto anche un intervento urgente per cercare di sostenere chi ha hotel di proprietà”.

“Il settore del turismo sta ancora subendo gli effetti della crisi e va sostenuto con interventi specifici, come la decontribuzione per sei mesi per agenzie e tour operator”.