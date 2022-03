09:35

L’estate italiana è già in sella. In un intervento riportato sulla piattaforma web del Corriere della Sera, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha lanciato un forte messaggio di speranza, invitando a prenotare le proprie vacanze e a sostenere gli operatori del settore.

“Abbiamo buone notizie - queste le parole rilasciate nella videointervista -; segnali positivi giungono dalle prenotazioni nel nostro Paese, con un robusto ritorno dei visitatori americani a compensazione della mancanza dei russi. In occasione del consiglio dei ministri ci aspettiamo regole nuove: in poche parole, via tutto per tornare a circolare in serenità, sull’esempio di quanto avvenuto in Francia”.



Se le crisi in corso dovessero risolversi rapidamente, ha aggiunto Garavaglia, gli impatti sul turismo non dovrebbero essere fortemente negativi, grazie anche alle nuove formule di tendenza che l’emergenza Covid ha accelerato, come quella delle vacanze all’aria aperta e del cicloturismo.



Garavaglia aveva in più occasioni già sottolineato l’importanza del binomio fra sport e turismo, rilanciando la necessità di sostenere il settore del turismo organizzato.



Certo, è ancora presto per valutare l’impatto della crisi russo-ucraina sul turismo, ma il ministro aveva già spiegato in un precedente intervento a Radio 24 che “l’ordinanza del ministro Speranza ci mette in una condizione migliore e più competitiva di altri Paesi”, ma “è chiaro che ci sarà un drastico calo per quanto riguarda i turisti russi”.