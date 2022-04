Mascherine al chiuso: ecco cosa può cambiare da maggio

13:58

Prossima tappa maggio per l’allentamento delle restrizioni, ma anche per questo step in Italia la parola d’ordine sembra ancora essere, almeno al momento, quella della cautela. E per l’addio alle mascherine al chiuso, come già avvenuto in altri Paesi, sembra emergere la linea del passaggio per step.

Secondo quanto anticipato dall’edizione odierna di Repubblica, dal prossimo mese il Governo dovrebbe iniziare a concedere un primo via libera all’abbandono dell’obbligatorietà delle mascherine, anche se nell’esecutivo sembra prevalere la linea che lascerebbe ancora l’obbligo su mezzi di trasporto così come cinema, teatri e concerti. Tutti quei luoghi, insomma, dove l’assembramento potrebbe provocare un nuovo rialzo dei contagi. Per gli altri resterebbe invece la raccomandazione all’utilizzo, comunque, mentre per i luoghi di lavoro a contatto con il pubblico (vedi cassieri, commessi e affini) nulla cambierebbe rispetto ad ora.



Il tema sarà oggetto di discussione e valutazione da parte dei ministeri competenti insieme alle varie cabine di regia in queste settimane, così come verrà presa in esame l’eventualità di passare dall’obbligo di ffp2 a quello della più semplice (ed economica) chirurgica.