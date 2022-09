Navi, treni e autobus: mascherine obbligatorie fino a fine settembre

09:47

Quarantena ridotta e nessuna restrizione legata al Green pass: il ministro della Salute, Roberto Speranza modifica le regole, mantenendo tuttavia obbligatorio almeno fino al 30 settembre l’uso delle mascherine Ffp2 su navi e traghetti per trasporto interregionale, sui treni per trasporto interregionale (Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità), sugli autobus con collegamenti fra più di due regioni, sul trasporto pubblico locale e sui mezzi di trasporto scolastico. Come riporta il Corriere della Sera, l’obbligo di mascherina rimane anche nelle strutture sanitarie.

Cambiano invece le regole sulla quarantena. Per i casi asintomatici e per quelli che risultano asintomatici da almeno due giorni, l’isolamento può terminare dopo 5 giorni purché venga effettuato un test antigenico o molecolare negativo al termine del periodo di isolamento.



Novità anche sul fronte scolastico: in classe non si indosserà più la mascherina salvo casi particolari, chi è in isolamento causa Covid non dovrà più seguire le lezioni in Dad e solo chi ha febbre o ha effettuato un test Covid positivo dovrà restare a casa.