11:00

Il calendario riminese di IEG - Italian Exhibition Group si arricchisce di un nuovo format, ideato per catalizzare l’evoluzione dell’intera travel industry attraverso proposte, formazione, strumenti, contaminazioni e networking in grado di delinearne le coordinate future.

Con InOut|The Contract Community, il mondo del contract e forniture per l’ospitalità conterà infatti su un format dedicato, che debutterà in contemporanea con la prossima edizione di TTG Travel Experience di Italian Exhibition Group, dall’11 al 13 ottobre 2023 alla Fiera di Rimini. La presentazione del nuovo format si tiene oggi a Milano.



Quattro aree distinte

Il nuovo format si articola al suo interno in quattro aree distinte: SIA Hospitality Design, SUN Beach&Outdoor Style, Superfaces, e la novità di Greenscape dove troveranno spazio aziende e professionisti della progettazione e realizzazione di giardini, in grado di coinvolgere marchi di arredi, corredi e accessori per l’esterno, strutture - schermature, pergole, conservatories, pavimentazioni - e illuminazione.



“Negli anni, Italian Exhibition Group ha saputo comporre l’intera filiera dell’industria turistica a Rimini affiancando il settore travel al SIA, storica manifestazione per le attrezzature alberghiere e al SUN incentrato sull’outdoor. Oggi, abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente questo appuntamento, riorganizzandolo, espandendolo e allargandolo al mondo del contract” spiega il presidente di IEG, Lorenzo Cagnoni.



“InOut|The Contract Community – aggiunge Corrado Peraboni, ceo di IEG – è un nuovo format che, oltre al momento di incontro fra gli operatori professionali, propone una ricca offerta di prodotto. Grazie a un concept basato su cluster espositivi capaci di sviluppare le aree tematiche in modo esaustivo, articolato e integrato, InOut vuole posizionarsi come il place to be per l’intera filiera dell’ospitalità allargata che incontra la contract community in contemporanea a TTG Travel Experience”.



La tavola rotonda

A margine della conferenza stampa di IEG per la presentazione del nuovo evento espositivo, va in scena un momento di confronto sullo stato dell’arte del comparto dopo la stagione turistica estiva e sulle sfide future dell’industry declinate su strutture ricettive, resort, attività extra-alberghiere e turismo open air. L’incontro, moderato dalla giornalista Patrizia Catalano, ha per protagonisti Massimo Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi; Alberto Granzotto, presidente di FAITA FederCamping; Armando Bruno, ceo di Studio Marco Piva; Maurizio Ori, architetto e paesaggista AIAPP.