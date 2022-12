Capodanno: Roma, Parigi e Napoli sul podio delle più richieste

16:56

Roma Parigi e Napoli: queste le città che guoidano la classifica stilata da Booking.com. il motore di prenotazione alberghiera ha censito quali sono le destinazioni preferite dagli italiani per trascorrere Natale e Capodanno, premesso che il 77% dei nostri connazionali ha dichiarato che varrà sempre la pena viaggiare, nonostante l’attuale instabilità avvertita a livello globale.

Secondo la, ricerca, è Roma a guidare la classifica delle più richieste, grazie anche a una serie di eventi organizzati per il Natale. Fra gli altri, il Christmas World nel cuore di Villa Borghese. Si tratta di una mostra esperienziale che comprende un museo all'aperto che riproduce le più belle città del mondo, così come una pista di pattinaggio, la casa di Babbo Natale e spettacoli in ogni momento della giornata.



La Ville Lumière segue a ruota. Diversi quartieri parigini hanno allestito i ‘Marchés de Nöel’, i famosi mercatini di Natale che sono una delle principali attrazioni della città a dicembre. E anche se sono spettacolari in tutta la città, ci sono alcuni posti imperdibili come gli Champs Elysées, Place Vendôme, l'intero quartiere di Montmartre e Bercy Village solo per citarne alcuni.



Sul podio anche Napoli, con San Gregorio Armeno, conosciuta in tutto il mondo come la via dei presepi. Questa antica strada romana, situata nel cuore di Napoli tra via dei Tribunali e la Spaccanapoli, è una delle vie più famose della città napoletana dove si respira l'atmosfera natalizia tutto l'anno. I mercatini di Natale sono i luoghi migliori per gustare le tradizionali prelibatezze natalizie napoletane e per rendere l'atmosfera ancora più magica, ogni anno, tra Natale e Capodanno, opere classiche come il balletto dello Schiaccianoci di Čajkovskij e altri spettacoli si svolgono nel Teatro San Carlo di Napoli.



A seguire, Londra e Firenze, anch’esse nella top five delle più richieste.